Noored kunstnikud disainisid helgemat tulevikku

27.–30. juulini oli Tartus noorte disainihuviliste laager NoDi (noored disainivad). Osalisi oli laagrisse kohale tulnud üle Eesti: Tallinnast, Ida-Virumaalt, Rakverest kui ka mujalt. Noored jagati rühmadesse ning nõnda hakatigi mõtisklema, milliste probleemide ees tänapäeva noored seoses tööga seisavad. Igal rühmal oli mentor, kes neid aitas ja suunas, et arutelud kergemini kulgeksid. Laagri lõpu­üritusel paljud noored nentisid, et tore oli olla kohas, kus neid tõesti kuulda võeti ja nende ideesse tõsiselt suhtuti.

«See on laager, kus sa päriselt tunned, et sinu ideed maksavad midagi ja saad välja käia kõik, mis sul on,» ütles Rauni Kangur, kes oli laagrisse tulnud Tallinnast. Ta oli rühma nimega Areng liige ning nende idee hindas žürii kõige säravamaks.

Rühmade mentorid tõid välja, et noortes on peidus põnevaid ideid ja nendele tuleks pakkuda rohkem kõlapinda ja kasvulava.

«Kõik see, mida me kolme päevaga valmis tegime, on tegelikult tohutu, selle taga on hästi palju tööd ja analüüsi,» märkis Kangur. Ta lisas, et rühmatöö oli sujuvam, kui algul oodata oskas. Hea tiimitöö saladuseks pidas ta seda, et nad tõesti kuulasid üksteist ja võtsid kõigi mõtteid arvesse.