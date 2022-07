Sügelema ajava veega rannas lehvib kollane lipp, mille tähendust suplejad ei tea

Kuumuse ja vähese tuulega on ideaalsed tingimused sinivetikate vohamiseks garanteeritud, mistap on Tartumaalgi juba esimesed sügelevad nahad terviseametile teada. Elva Verevi järve sinivetikatest põhjustatud nahaärritusega on pöördutud ameti poole suisa mitmel korral, ent rannas lehvib juba nädala algusest kollane lipp, mis ujumist ei keela.