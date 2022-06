Pühapäeval mälestatakse Raadi kalmistul ja EÜSi majas Jaan Tõnissoni

1940. aasta detsembris oma kodus vangistatud Jaan Tõnissoni kohta on viimane dokument 1941. aasta 2. juulist. See kinnitab Tõnissoni surmamõistmist NKVD vägede Balti ringkonna sõjatribunali poolt. Kuigi kirjas pole, et otsus viidi täide, tunnistavad mitmed kaudsed andmed, et riigimees lasti maha juba sel samal ööl vastu 3. juulit Patarei vanglas.