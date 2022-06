Ekraani majas tegutsev abikeskus on aidanud vähemalt 5000 Ukraina peret

Keskmiselt on Ekraani keskust külastanud 150 täiskasvanut päevas. Juuni alguses läbi viidud uuringust selgus, et kolmandik Eestisse pagenutest on leidnud töö, suurem osa on aga arvel töötuna. Ekraani keskusest on läbi käinud sõjapõgenikke ka Elvast, Otepäält, Kambjast, Tabiverest. Valdav osa külastajatest üürivad korterit ise, umbes neljandik elab hotellis või riigimajutuses ja mõned pered on majutuse leidnud sõprade juures. Vastajate peredes kasvab valdavalt üks kuni kaks last, veerand vastajatest on ilma lasteta ning vähestes peredes on üle kolme lapse.