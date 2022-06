GALERII ⟩ Tartu linna päeva lõõritasid õhtusse ööbik ja üliõpilane

«Ööbik ja üliõpilane» pidi ettekandele tulema juba mullusel Tartu linna päeval, ent koroonapiirangud seda ei soosinud ning seetõttu toimus esmaettekanne alles kaks kuud hiljem ning sedagi võrdlemisi tagasihoidliku rahvasumma ees. Ehkki algselt oli see planeeritud vaid ühekordse lühiooperina, sai selle kallal tehtud sedavõrd palju tööd, et asjaosalised ei pidanud paljuks seda ka tänavu Tartusse esitama tulla.

«Kuna «Ööbik ja üliõpilane» on mõeldud esitamiseks just Tartu Raekoja platsil, aga koroona tõttu pidime seda esitama Vanemuises, siis toome ooperi sel aastal publiku ette nii, nagu alguses mõeldud oli,» rääkis ürituse peakorraldaja ja ooperilaulja Reigo Tamm Tartu Postimehele enne pidulikku päeva. Ta lisas, et üks osa on etenduses ka raekojal endal, ühtlasi kasutatakse ooperis heliklippe, mis just õues parima elamuse peaksid andma.