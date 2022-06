Indrek Kuuben: invaliidide linn

Tõepoolest, miks peaks üks liikumisvõimeliste jäsemetega, peast terve indiviid laskma end pidevalt transportida ligi tonnises metallist asjanduses, mille omakorda liigutamine on märk teadagi millest – üha paisuva inimkonna üha laienevast jalajäljest. Ukraina sõja valguses tähendab see veel ka isukalt Putini naftanisa lutsimist.

Üleminekuaja Sierra-pannid on vahetatud heaoluühiskonna linnamaasturite vastu ja nii me siis peaksimegi elama kõik juba paradiisis, millega, pagan küll, rahul pole keegi. Küll ei saa ma aru, miks saab Vambola Paavo regulaarselt leheruumi jalgratturite üle tänitamiseks. Kahtlustan, et lisaks vanale tutvusele toimetuserahvaga on põhjuseks ka üldine jätkuvalt autokeskne mentaliteet. Autosõltluse küüsis lehelugejad nõuavad järjekordset doosi, mida tulebki lahkesti pakkuda.