Turul hõljub magus maasikalõhn

Kuigi on väga kuum aeg, maasikahooajal lõppu veel ei paista, rahustas Raigo Rebase, kes parasjagu oli tulnud otse Tartu vallast Vasulast Lätte talu maasikapõllult turule värskeid marju tooma. «Juulis hakkab uus põld kand­ma ja see aitab maasikahooaega pikendada,» sõnas ta.

Eesti maasikaid ostetakse praegu palju ning lisaks hinnale on määrav ka see, kus müügilett turul paikneb, rääkis Lätte talu maasikaid müünud Emila Männik lahkelt. «Asukoht määrab turul palju, aga loeb ka see, kui tore ja särav sa ise oled. See meelitab inimesi ostma,» lisas ta.