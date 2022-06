Ultrajooksja Hannes Veide asub Soomes rasketes tingimustes tiitlit kaitsma

Tartus elaval Veidel on nüüdseks seljataga 60 ultrajooksu, neist enamik on olnud üle saja kilomeetri pikad. Veide selgitas, et umbes sealtmaalt arvestavadki jooksjad ise, et tegu on ultrajooksuga, kuigi ametlikult loetakse selleks maratonist pikem katsumus. Oma põhialaks peabki ta backyard’i jookse, mis toimuvad keerulistel maastikel ning mille võitmiseks tuleb tunniga läbida 6,7-kilomeetriseid ringe seni, kuni teised seda enam ei suuda. Veide pikim jooks on olnud 55 tundi ehk ligi 370 kilomeetrit.