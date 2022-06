Tartus märgistati esimene avalik varjumiskoht

«Varjumiskohtadega tegeleme ennekõike sellepärast, et olla valmis sõjalisteks rünnakuteks,» ütles Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. Ta rõhutas, et avalikud varjumiskohad pole siiski mõeldud selleks, et kõik tartlased nendesse ohu korral koguneksid, vaid need on nende jaoks, kes on rünnaku ajal avalikus kohas ning kellel puudub võimalus kodus varjuda. «Et keegi ei peaks jääma sõjamöllus tänavale, kus ellujäämise tõenäosus on pea olematu,» sõnas ta.