Tõnis Lukas vastuseks Puškini kooli hoolekogu pöördumisele: oleme otsuse teinud ja liigume edasi

Lukase lubas, et Puškini kooli ega ka teisi Tartu venekeelseid haridusasutusi ei jäeta muredes üksi ning linn aitab igakülgselt kaasa eestikeelsele õppele üleminekul. «Usun, et ka Puškini koolis saadakse muudatuste vajalikkusest aru. Lõppude lõpuks aitab see kõige rohkem neid noori, kes seal õpivad,» jätkas volikogu esimees. Ta lisas, et viimase aja uuringute põhjal on venekeelsetes õppeasutustes eesti keele õpetamise kvaliteet pigem langenud. «See näitab selgelt, et meil on probleem ja need noored, kes kvaliteetset haridust ei omanda, ei pruugi omada kuigi häid tulevikuväljavaateid.»