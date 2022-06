GALERII ⟩ Mõnel kuldpulmapaaril algas kooselu uus poolsajand käevangus, mõnel käest lahti

Enne esimese paari saali ette astumist esines linnapea sõnavõtuga, kus ta märkis, et pikas kooselus paaride ühine tegevus on hea kogu linnale. Paarikümneminutilise Ungari-teemalise kontserdiga esinesid Maali Toots, kes on Elleri koolis Reet Metsa tšelloõpilane ja sai just samal päeval 12-aastaseks, ning tema ema Ebe Müntel ja isa Jorma Toots, mõlemad pianistid.