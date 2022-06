Autovabaduse puiestee tuleb koos muutliku liikluskorraldusega

Autovabaduse kultuuriprogramm on tänavu koondunud nädalavahetusetesse, kuid nädala sees võib leida vabaduse puiesteelt tänavatoitu ja niisama olemiseks mõeldud alasid.

Autovabaduse puiestee avatakse reedel, 1.juulil. See aasta on Vabaduse puiesteel liiklus korraldus teistsugune kui varasemalt, kus kogu tänav on autoliiklusele suletud olnud.