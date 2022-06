Teedeinsener Ain Kendra: linnaliiklus pole liivakast

Audiitor juhindub MTM määrusest nr 83 (2015), viimane redaktsioon 2021. Selle kohaselt, esitatakse audiitorile lähteülesanne, mis sisaldab muuhulgas üldist tee ehitusprojekti kirjeldust (kus on välja toodud projekti eesmärgid koos kavandatava liikluskorralduse üldiste põhimõtetega, sealhulgas projektkiirused, kiiruste piirangud, olemasolev ja prognoositav liiklussagedus, ristmike läbilaskevõime arvutusandmed, kergliiklejate prognoositav arv ja liiklemissuund) ja varasemalt teostatud kontrollimiste või auditite aruanded, sealhulgas märkused ja eriarvamused kui varasemalt mingitele probleemidele tähelepanu juhitud.

Et kriitika jõuaks õige adressaadini, on ilmselt vajalik, et nii projekti kui auditi puhul lisatakse töö koosseisu ka lähteülesanne, mida on hankelepinguga soovitud. See võimaldaks mõista ka, kellele etteheited suunata.

Auditi lähteülesanne on tõenäoliselt olemas, kuid olematut seletuskirja ei ole audiitorile esitatud (pean seda tellija tekitatud probleemiks). Samuti pole audiitorile esitatud olemasoleva olukorra kohta 2020 läbiviidud liiklusohutuse inspekteerimise aruannet. Juhul kui tellija eesmärk on olnud kesklinna liiklussageduse kahandamine ja ristmike ummistamine, on muidugi põhjendatud loobuda projekteerimisel liiklussagedustest ja läbilaskevõime arvutustest – aga see on tellija risk ning see tuleb projekti seletuskirjas ka põhjendada. Kas aga šokiteraapia parim ravimeetod on, selles võib kahelda eriti kui seda teist poolt ehk teraapiat kuskilt ei paista.

Linnaliiklus pole liivakast. Normid projekteerija pädevusele, tööülesannetele ja tulemusele pole tehtud põhjuseta, ega kellegi kiusamiseks. Standardite väljatöötamine on pikk protsess, mille jooksul analüüsitakse mõjusid põhjalikumalt kui ühegi projekti, ekspertiisi auditi või arvamusartikli mahus on võimalik käsitleda. Kõrvalekaldeid normist võib vahel esineda, kuid sellisel juhul on vaja erinevused välja tuua ning kõrvalekaldeid analüüsida ja põhjendada. Praeguse asjaajamise juures on norme ignoreeritud lootes, et äkki ei juhtugi midagi.