Kindral Herem avas Tartus NATO male meistrivõistlused

«Eestil on suur au võõrustada NATO male meistrivõistlusi. Ma ei ole väga tugev malemängija, mistõttu on see mu ainus võimalus neil võistlustel osaleda ja selle üle on mul väga hea meel. Soovin teile kõigile edu võistlustel,» ütles kindralleitnant Martin Herem oma avasõnades.