AVALIK KIRI ⟩ Puškini kooli hoolekogu soovib õppekeele asjus valikuvõimaluse säilimist

5. Hoolekogu arvates peab tegevuskava rakendama eeskätt lasteaedades ja seda nendele lastele, kes käesolevast aastast alustavad oma lasteaiateed. Nii tagatakse piisav sõnavara juba enne kooli minekut. Rakendada antud tegevuskava praeguse programmi järgi õppivatele lastele, kellel puudub vastav ainealane sõnavara, tundub ebamõistlik.

6. Puškini kooli põhimääruses on sätestatud, et kooli õppekeel on vene keel. Vanemate nõusolekul on klassi õppekeel eesti keel. Selline sõnastus rahuldab kooli hoolekogu, sest kajastab tegelikku olukorda ning annab valikuvõimaluse, mis on väga tähtis ja vajalik vähemusrahvustele.

7. Euroopa Liidu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni "Viies arvamus teemal Eesti", mis on avaldatud 9. juunil 2022, punkt 16 ütleb: "Nõuandekomitee nõuab tungivalt, et ametiasutused tagaksid vene keele kui õppekeele kättesaadavuse riiklikus haridussüsteemis kõigil tasanditel ning jätkaks sellega seotud dialoogi ja konsultatsioone vene vähemuse esindajatega. Samuti peaksid ametiasutused uurima eestikeelsete ja venekeelsete koolide õpilaste haridustulemuste erinevuste põhjusi, hindama ja parandama vene õppekeelega hariduse kvaliteeti ning kõrvaldama kõik tuvastatud probleemid." Hoolekogu arvates ei arvestanud Tartu linn Euroopa Nõukogu arvamusega tegevuskava koostamisel.

Vaatamata eelpool nimetatud punktidele leiab Puškini kooli hoolekogu ka positiivseid külgi:

1. Tegevuskavas pakutud põhikooli lõpetajate eesti keele tasemeks B2 on väga mõistlik ettepanek, sest see annab võimaluse sisseastumiseks eesti õppekeelega gümnaasiumidesse, mis on samuti meie eesmärk.

2. Tegevuskavas on toodud takistused ja nende lahendused. Hoolekogu arvates on pakutud lahendused tegevuskavas hästi läbimõeldud ja nende elluviimine tagab lastele põhikooli lõpus hea eesti keele taseme (nt B2) ilma õpetatavate ainete mahu suurendamist 75 protsendini.

Hoolekogu leiab, et Puškini kool võiks olla see ainus kool, kus Lõuna-Eestis saaks valida, kas laps soovib õppida osaliselt vene keeles või eesti keeles keelekümblusklassis. Meie kooli üks eripäradest on võimalus valida, mis keeles saada põhiharidust. Vaatamata Tartu linna tegevuskava väitele, et Puškini kooli esimeste klasside astujate arv on vähenenud, näeme meie, et huvi sellist valikuvõimalust pakkuva kooli vastu ei ole muutunud viimase seitsme aasta jooksul. Hetkel on kooli registreeritud avaldusi vene õppekeelega klassi 28.