Enamik autovargusi osutub klaarimata suhteprobleemideks

Tartu politseijaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal rääkis, et politsei poole pöördutakse võimaliku autovargusega seoses küllaltki tihti, kuid reeglina on tegemist olukorraga, kus omanik ei mäleta kuhu ta oma sõiduki parkis või oli omanik sattunud kummalisse suhetekeerisesse. "Haruldane ei ole olukord, kus nii-öelda varastatud auto puhul on segadus selle kasutamisõigusega. Näiteks endised elukaaslased, töötasust ilma jäänud töölised, sugulastele või sõpradele auto laenamised ja nii edasi," märkis Reinthal.