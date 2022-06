Tartu linna päeval avab ülikooli muuseum rändnäituse vaimsest tervisest ja tasakaalust

Näituse kuraator Ülle Kask usub, et praegune keeruline aeg vajab arutelu vaimse tervise teemadel. «Inimesed on hakanud oma vaimset tervist hoolikamalt jälgima ja teadlikumalt endaga tööd tegema. Endasse vaatamine, oma sisetunde kuulamine ja tegutsemine parema enesetunde ning hakkamasaamise nimel on üks eeldusi hea vaimse vormi hoidmiseks. Meie näitus uurib vaimset tervist läbi kõigi elu aspektide ja praegused muutlikud ajad on hea ajend, et mõelda selle üle, mis meid elus tegelikult õnnelikuks teeb,» rääkis Kask.