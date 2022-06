Jelena Frunze: mida vene emakeelega lapsed tegelikult tahavad?

Panova väide, et peaaegu 50 protsenti Puškini kooli õpilastest on Ukrainast, ei vasta tõele, tegelikult on neid vaid 20 protsenti. Eestikeelsele haridusele ülemineku plaan Ukraina sõjapõgenikest õpilasi otseselt ei puuduta. Nendega tegeleb Tartu hariduse tugiteenuste keskuse koosseisus olev Ukraina hariduskoordinaator selleks, et Tartus õppivate Ukraina noorte haridustee oleks toetatud parimal viisil.