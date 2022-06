Sadakond ratturit väntas ühiselt Riia tänava rattateede toetuseks

See otsus tekitas sotsiaalmeedias lärmi, oma postitustes avaldasid arvamust nii linnakodanikud kui ka -valitsejad, mistap lõi Even Heinväli Facebookis üleskutse, et reedel kell 18 saaksid Ujula tänaval kokku ratturid ja teeksid ühissõidu nurjunud idee toetuseks. Kohale tulnud ligi sada inimest kulgesid üheskoos läbi kesklinna Riia tänava viaduktini ja tagasi.