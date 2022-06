Tartlanna viib motivatsiooni ja hea tujuga Eesti naiste ragbit mujale Euroopasse

Eesti naiste ragbi on tõele au andes alles lapsekingades. Väikeste seltskondadena on koos mängimas käidud ikka, põhiliselt Tallinnas ja suuresti hobi korras. Ragbitrenne tehakse amatöörtasemel ka Tartus, kuid pahatihti on neid kimbutanud huviliste puudus. Vahepeal juba hakkaski treenijate hulgaga paremini minema, kuid sügaval koroonaajal jäid trennid ära ja seltskond valgus laiali.