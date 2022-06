Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg: tahame, et meie linn oleks hea elupaik, mitte läbisõiduhoov

Õigupoolest pidi käesolev arvamuslugu näitama keset üldist Riia tänava ajutiste rattaradade kriitikatulva, et on ka neid, kes on kahe käega selle eksperimendi poolt ja ootavad juba ammu, et midagi säärast ellu viidaks. Ikkagi kipub ju olema nii, et avalikult kostub välja ainult kriitika ja need, kes on asjaga rahul ja plaksutavad omakeskis käsi, ei kipu avalikult heakskiitu välja näitama.