TULI TOODUD ⟩ Saaremaalt lennukiga saabunud võidutuld valvab jaanilõkke süütamiseni abilinnapea

Nagu märkis kaitseminister Kalle Laanet teisipäeval ajalehes Saarte Hääl, on alates 2000. aastast võidupüha ka meie maakaitsepäev ning sajandivahetusest alates on paraadi korraldajaks Kaitseliit. Ka kirjutas ta, et Haapsalus peetud kõnes ütles Lennart Meri: «Võidupüha on siis nüüd maakaitsepäev. Maakaitsepäev on ennekõike Kaitseliidu päev, kus kaitsetahet ilmutab kogu rahvas. Sellepärast olengi jaanituld – Eesti Vabariigi võidutuld – maakondadest teele läkitanud üle kogu riigi... »