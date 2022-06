GALERII ⟩ Tagasihoidlik osalejate arv maakaitsepäeval tegi prefekti meele kurvaks

«Natuke teeb meele kurvaks, et meid on siin üsna vähe, sest kui see selle samba eelkäija 1933. aastal avati, siis oli rahvast märkimisväärselt rohkem,» nentis Lõuna-Eesti politseiprefekt Vallo Koppel Kalevipoja kuju juures. Ta lisas, et enne teist maailmasõda oli inimeste osavõtt tseremooniatest praegusest rohkemaarvulisem, kuna toona oli sõdade koledused ja võidu hind värskelt meeles. «Seetõttu ei võetud seda kättevõidetud vabadust niivõrd iseenesest mõistetavana.»