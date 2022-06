Doktor Klounid pakuvad taas rõõmu Tartu ja Narva pisikestele patsientidele

Koos lastega mängiti, tehti nalja ja räägiti lõbusaid lugusid. Toreda kogemuse klounide külaskäigust said nii pisemad kui suuremad patsiendid, elevust tõi see ka haiglapersonali tööpäeva.

Maailmas on haiglaklounid tegutsenud aastakümneid, Eestis loodi MTÜ Doktor Kloun 2006. aastal ja esimesed haiglavisiidid tehti 2007. aasta juunis ehk täpselt 15 aastat tagasi. Aastate jooksul on Doktor Klounid külastanud enam kui 23 000 haiglaravil olevat last ning pakkunud neile rõõmu ja lohutust.