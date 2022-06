Tartu medali saab viis linna arengusse panustanud tartlast

Linnapea Urmas Klaas sõnas, et Tartu jätkab ilusat traditsiooni tunnustada linna päeval teenekaid tartlasi Tartu medaliga, et märgata neid, kes on panustanud meie kõigi heaolusse. «Sel aastal saab medali viis silmapaistvat tartlast, kes on jätnud oma jälje linna arengusse väga erinevates valdkondades,» ütles Urmas Klaas.