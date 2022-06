Tüüpratastooli mõõtudele vastava invarolleriga liinibussi ikkagi ei lasta

Ühissõidukid kohaldatakse ja ehitatakse tavaratastoolidele mõeldes. Selle järgi on tüüpratastool abivahend, mille pikkus ei ületa 1,2 meetrit, laius 0,7 meetrit ja kõrgus 1,09 meetrit.

Anne invarolleri mõõtmed mahuvad napilt kehtestatud tüüpratastooli piiridesse, kuid Go Busi Tartu regiooni teenindusjuhi Sirle Prangeli sõnul selle liikuriga siiski bussi ei lubata. «Oleme võtnud vastu otsuse, et lubame bussi ainult tüüpratastoole. See millega probleemist rääkiv tartlanna liikleb ei ole paraku tüüpratastool, vaid invaroller,» selgitas Prangel.