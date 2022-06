Pildid ⟩ Esimesena Eesti vabaduse eest langenud mehe hauaplats sai enne võidupüha korda

Nüüd, vahetult enne võidupüha, on Hans Kulli hauaplats korras. Põltsamaa vallavalitsus tellis platsilt pinnase koorimise ja pinnase äraveo. Plats kaeti geotekstiiliga ja platsile toodi uus liivakiht. Hauakivi puhastamiseks tellis vald survepesu, seega nüüd on platsil täiesti uus ilme. «Ei olnud arugi saada, et see kivi ja äärised võiks olla punast värvi, need oli nii paksu samblaga kaetud,» sõnas Savir.