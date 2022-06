Uuest õppeaastast tõuseb Tartus lasteaia- ja koolitoidu hind

Uuest õppeaastast on koolilõuna eest makstav vanemapoolne maksimaalne summa ühes kuus 1.-4 klassi lastel 7 eurot ja 35 senti, 5.-9. klassi koolilõuna eest 13 eurot ja 65 senti ja gümnaasiumiastmes 21 eurot.

Abilinnapea Priit Humal selgitas, et koolilõuna hind on Tartu koolides kehtinud alates 2018. aastast. «Praegune toorainete ja alampalga hinnatõus sunnib meid koolitoidu hindu üle vaatama, et tagada lastele mitmekesine ja tervislik söök,» selgitas Priit Humal. Ta lisas, et Tartu linn on kehtestanud koolitoidu hangetes kõrgemad kvaliteedinõuded kui riigi poolt on sätestatud.

Tartus maksab praegu koolilõuna 1. - 4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, 5. - 9. klassi õpilastele 1,50 ning gümnaasiumiastme õpilastele 1,70 eurot päevas.

Tartu linnavalitsus andis teada, et viimase nelja aastaga on tarbijahinnaindeks toidukaupade osas tõusnud ligi 20 protsenti ning viimasel aastal on järsult kallinenud ka toidukaubad, mis moodustavad koolilõuna valmistamisel märkimisväärse osa - kartuli hind on selle aja jooksul tõusnus 110 protsenti, värske kala 35 protsenti ja värske köögivili 27 protsenti.

Hindade kasvuprotsendi arvutamisel on võrreldud 2020. aaasta detsembri ja 2021. aasta detsembri hindasid, kuid toidukaupade hinnatõus on jätkunud ka sel aastal. Tartu linnavalitsus vahendas, et nelja aastaga on ligi 31 protsenti tõusnud ka alampalk ning toitlustajate kulusid tõstavad ka hüppeliselt kasvanud energia- ja kütusehinnad ning tööjõukulude üldine tõus.