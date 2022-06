Reidi käigus tabati 1,5 promillises joobes paadijuht

Mitmel puhul oli probleeme päästevestidega, millel näiteks puudusid kinnitusrihmad või olid rihmaklambrid katki. «Päästevestidest on kasu ainult siis, kui need on komplektsed ja seljas korrektselt kinnitatud,» rääkis Surva. Samuti oli mitmel paadil puudu või nõuetekohaselt kontrollimata tulekustuti.