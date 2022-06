Pettumus, kurbus ja rõõmuhõisked - Riia tänava autovabaduse projekti pidurdamine tekitas sotsiaalmeedias tormi

«Ma olen pettunud, kurb ja isegi vihane!» kirjutab maastikuarhitekt ja ajakirjanik Merle Karro-Kalberg. «Mina kui jalgrattur, jalakäija ja tartlane ootasin seda eksperimenti väga! Kuhu jääb katsetamisjulgus, innovaatilisus ja inspireeriv linnavõim? Tartu autojuhtide heaolusse viimastel aastatel investeeritud mitukümmend miljonit eurot. Riia ringristmiku ümberehituse maksumus on ligi 30 miljonit eurot. Kui palju on investeeritud jalgratturite heaolu parandamisse? Vanemuise tänava lõik maksis näiteks ainult ca 1,8 miljonit. Suuremas osas linnast pean jalgrattaga ikka ukerdama auklikel kõnniteedel või jalakäijana ülikitsast kõnniteed jalgrattaga jagama. Tartu linn on oma aastatega ausalt välja teeninud avaliku ruumi pealinna tiitli põhimõtteliselt tuulde loopinud. Mis siis nüüd autovabaduse puiesteest ilma selle eksperimendita saab?»

Kirjanik Berk Vaher: «Häbi oma linna pärast: Kõiksugu PR-mulli võib ju juurde ajada, aga sisu on selles, et kriitiline mass tartlasi on autosõltlased, kelle jaoks auto on inimõigus ja kehaosa ja kes hambad ristis pressivad ikka mööda Riiat edasi või kõrvaltänavatele, mitte ei hinda oma liikumisvajadusi teisi ja keskkonda arvestavalt ümber. Asi pole niivõrd operatiivsõidukite või piiratud liikumisvõimalustega inimeste vajaduses, asi on massilises mugavuses. Ehk siis, väikekodanliku stagna laine sõitis taas kord uuendusest üle, nagu ta paraku Tartus ja igal pool ikka ja jälle teeb. Juba oli lootus, et Tartu on kiirelt ja ärksalt muutumas, aga sel kuul juba mitmendat korda tuleb tunda kodulinna pärast häbi (ka linnamuuseumi ülelaskmine oli piinlik). Aga eks see ole vajalik äratus, et ära ei vajuks liiga uimasesse rahulollu oma elukeskkonnaga ja linna juhtimisega. Ärme anname alla!»