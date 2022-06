Kiri ⟩ Kaarel Sahk: hullumaja uste avamise eel

Kõik see meenus siis, kui reede hommikul lugesin Tartu linna, nn Smart City, ilmselt iga kodaniku ja linlase postkasti saabunud Tartu ühistranspordi, sh rattaringluse piletite hindu, mis hakkavad kehtima 1. juulil. Seletuskiri teatab, et ära on kaotatud mitmed sõidusoodustused, sh pensionäridele.

Põhjuslikust hinnatõusust saan aru, kusjuures üks põhjus on ka rattaringluse kallis ülalpidamine. Kohe meenub plaan seda laiendada ja juba varasem mõte seejuures, et kas lisaks poliitilisele edukusele on keegi arvutanud ka selle majanduslikku efektiivsust. Aga nüüd siis hinnatõusud, mille taga on ka valdadesse ulatuvate bussiliinide rakendamisega seonduv. Muide, seni veel on valdade elanikel võimalik sõita maaliinidel tasuta.