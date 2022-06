Tartu klubi tuli ju-jutsu Eesti meistriks

Võimla treener Jorgen Matsi sõnas, et rahule saab jääda nii võistluste korraldusliku poole kui ka tulemustega. Arvestades seda, et vahepeal on Eesti meistrivõistlused pandeemia tõttu pidamata jäänud, tegi rõõmu ka osalejate hulk. «See on väga hea tulemus seetõttu, et tavaliselt ongi võistlejaid jäänud 50–60 vahele,» ütles ta.