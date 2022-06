Valla omaosaluseks kavandatakse kuni 585 162 eurot ning riigilt püütakse saada lisaks 651 000 eurot. See on juba kolmas kord, mil Tartu vald proovib vallamajale samast projektist toetust saada. Varasemad katsed on luhtunud.

Kõrvekülas asuv Tartu vallamaja on väsinud ilmega ja hoones puudub korralik ventilatsioon. Vallavanem Jarno Laur tõdes, et ka volikogu istungid ei toimu enam vallamajas eeskätt selle pärast, et rahvarohked üritused on seal kehva ventilatsiooni tõttu piinarikkad. Istungeid peetakse nüüd Äksis jääajakeskuses.