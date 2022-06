Pikad jaanid tõotavad politseile tuua palju tööd

Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa märkis, et erinevalt viimase aja kriisidest toimuvad jaanid õnneks igal aastal samal ajal ning nendeks annab paremini valmistuda. «Meil on välja kujunenud suhtlus- ja korralduskava ning plaanis on suurendada just maapiirkondades politseinike väljapanekut,» rääkis Reimaa.