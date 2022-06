Kultuuriosakonna juht lahkus ametist

Tartu kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul lahkus juuni keskel ametist. Viidul, kes on osakonda juhtinud ligi kuus aastat, sõnas, et lahkumise taga on isiklikud ja perekondlikud põhjused. Samas lubas ta, et lahkumisest hoolimata lööb ta vabatahtlikuna kaasa suvisel autovabaduse puiestee aktsioonil.