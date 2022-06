74-aastane tartlane Lia Murumägi selgitas, et probleem tekkis, kuna voldikul oli märgitud, et alates 64. eluaastast on inimene eakas, selle juures oli ka eaka tartlase bussipileti hind. Seda, et tasuta sõidu õigus 65-aastastele ja vanematele alles jääb, kuskil kirjas ei ole.