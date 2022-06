Küsitlus ⟩ Kuidas mõjutavad pidevalt tõusvad kütusehinnad teie sõiduharjumusi?

Praeguseks ei ole sõiduharjumused veel muutunud. Käime ikka nii palju, kui vaja. Kolisime paar aastat tagasi linnast välja Kambja lähedale elama. Toonasega võrreldes on kahe autoga linnas käimine poole võrra kallim. Tegelikult oleme mõelnud, et peaks vist üldse linna tagasi kolima või siia kasvõi korteri leidma. Rataste ja muude alternatiivide asemel peaks riik pigem palka tõstma.

Minul on sõidud hoopis pikemaks läinud – töö nõuab. Ma ei saa ka muu transpordi peale loota, sest pean päevas ligi 200 kilomeetrit läbima. Samas ma tuleviku pärast suurt ei muretse, sest elan ise hoopis Soomes. Kui töö mind Eestisse toob, maksab Soome riik kütusekulud kinni. Isiklikke sõite tuleb siin aga nii vähe ette, et nendele kuluv kütus minu igapäevaseid sõiduharjumusi ei mõjuta.

Mind on hinnad mõjutanud küll. Kui kuskile on vaja minna, siis mõtlen sõidu enne läbi ja kui võimalik, ajan mitu asja korraga ära. Liigun üldiselt hästi palju ringi, kuid olen üritanud seda vähendada. Käin tihti ka Tallinnas või näiteks Pärnus, aga rattaga sinna ju ei jõua – lähen ikka autoga. Elan Jõgeval, seal olen hakanud ka rohkem jalgsi käima.

Ma ei ütleks, et minu harjumustes midagi väga muutunud oleks. Sõitmine on küll kallis ja kütusele kuluvast rahast on kahju, aga hetkeseisuga jään tulevikus siiski auto peale.