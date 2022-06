Madis Müller: rahareformi tegid teoks 16 000 inimest üle Eesti

Kolmkümmend aastat tagasi 20. juunil said eestimaalased taas üle pika aja käes hoida oma vaba riigi rahatähti. See oli pöördeline sündmus, mis eeldas eestvedajatelt julgust ja sihikindlust ning eestimaalastelt usaldust ja toetust ning valmisolekut vajaduse korral suurema sihi nimel ka ohvreid tuua. Selle sammuga saime toonases kaoses ühe kindla pidepunkti, millele toetudes saime üles ehitada oma majanduse ja võita riigina usalduse, et liituda ja lõimuda Euroopa Liidu ja NATOga.

See päev ise oli samuti tore – ilus suvepäev. Eesti Panga kolleegid on meenutanud, et kui rahakotte laadima hakati, oli uskumatu tunne – see juhtubki päriselt. Oma raha oli väga oodatud ja Eesti inimestele oli see ühine pingutus. Enam kui 16 000 inimest üle Eesti tulid appi, et kõigi registreerunud eestimaalaste kiirelt väärtust kaotanud rublad kroonideks vahetada. Seda kõike praegusaja sidevahenditeta. Kaupmehed vahetasid päeva pealt hinnasildid ja rahareformist alates hakkas kehtima kroon – ei mingit paralleelset raharinglust Soome markades või muus valuutas, mis oli toona üks peamisi riske. Selline usaldus oma raha vastu oli reformi õnnestumiseks väga oluline ja vajalik.