NÄDALA STARTER ⟩ Imbi Paju lillepirukad meelitavad laua ümber nii pere kui mõttekaaslased

Imbi Paju küpsetatud lillepirukas, mis on inspireeritud Claude Monet’ kunstist. Foto: Imbi Paju

Oma perekonnal põhineva loo Nõukogude terrorist ja Siberi vangilaagritest jutustas Paju 2005. aastal valminud dokumentaalfilmis «Tõrjutud mälestused». Samanimeline raamat ilmus aastal 2007. «Mõtlesin, et mu looming suudab ära hoida selliste asjade kordumise,» nentis kirjanik. «Kuid see, mis Ukrainas toimub, on sama käekiri.»

Enne sõda jõudis «Tõrjutud mälestused» ilmuda ka Ukrainas ning see maa sai kirjastamise käigus Pajule väga südamelähedaseks. «Õppisin neid inimesi ja Ukrainat väga-väga armastama,» lisas ta. Kirjaniku sõnul on ukrainlastelt palju õppida, näiteks oskust rõõmu leida. «Kui nad saavad, siis nad laulavad ning istutavad lilli,» sõnas Paju. «Nii lihtne on virisema hakata.»

Põnevust jagub

Praegu on Pajul käsil kaks uut raamatut. Esimene, mis käsitleb kirjandusteoste kaudu iseenese mõtestamist, peaks ilmuma oktoobris. Teisena on käsil ajalooline romaan, kuid see on veel arhiivijärgus.

Küsimuse peale, kas Paju sulest on kunagi ka kokaraamatut oodata, pahvatas ta naerma. «Võib-olla, võib-olla tõesti! Aga esmalt pean leidma mõne huvitava vaatenurga.»

Uute raamatute ootuses soovitab Paju ka kõigil lillepirukate valmistamist proovida. «Küpsetage ja kutsuge sõbrad külla,» julgustas ta. «Sellest sünnib palju rõõmu!»