Maadevahetus ERMi külje all ei näita edenemise märke

Arhitektide liidu president Andro Mänd sõnas juba poolteist aastat tagasi, et ERMi külje all asuvad krundid võiks jääda uusarendusest välja. Lisaks arhitektide liidule on ka ERMi juhtkond endiselt seda meelt, et kortermajad ei sobi muuseumi naabriks. Ometi on hooned tasapisi kerkinud.