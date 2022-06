Rebane linnas – kelle probleem?

Peamiselt ohutu loom on muutunud mõnele Ihaste elanikule peavaluks. Kardetakse ka, et ehk võib reinuvaderil mõni haigus küljes olla. Inimesi ega kõva müra loom ei karda. Kohalik elanik Harald Tiisler pöördus murega linna poole, et ehk aitab omavalitsus nuhtluseks saanud looma kaugemale metsa viia. Jahimees soovib püünise ülespanemise ja looma transpordi eest 50 eurot, seda ei soovi kohalikud maksta, sest urg asub linna maal.