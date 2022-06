VIDEOLUGU ⟩ Meenutades Vello Läänt – Tartu raadio oli fenomen, mille taolist ei sünni enam kunagi

Tartu Raadio on mitmes mõttes märgilise tähtsusega, tegemist on esimese Eesti eraraadiojaamaga, mis läks eetrisse 1991 aastal. Jaam tegi ainsana Eestimaa raadiotest kuulatavuse poolest tuule alla ka varem kuulatuimale Vikerraadiole.

Kuigi tegemist oli Tartu raadioga levis see Läti piirist Järvamaani, Mulgimaalt Peipsini. «Raadio nooruslikule kuulajale» – just nii kõlas jaama lööklause, mis oli kasutusel lõpuni välja.

Kuigi erinevaid raadiojaamu tuli 1990. aastatel ridamisi peale, jäi raadio Tartu raadio omas piirkonnas liidriks. Kui tänapäeval on kõikvõimalikke meediakanaleid sedavõrd palju, et raske on millegagi silma paista, siis 1990. aastate hakul oli kõik uus ja huvitav ning see tagas ka jaamale kindla edu: päevakajalised saated tõmbasid tööinimesi argitoimetuste juurest ning õhtused soovisaated olid noorte seas tõeliseks hitiks.