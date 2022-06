Tartus vurab ringi kolm Omniva elektriratast

Omniva juhatuse liige Kristi Unt tõdes, et elektrilised rattad on Omniva järjekordne samm rohelist elukeskkonda toetava teenuse pakkumiseks. Märtsist osutatakse mitmes Eesti piirkonnas postiteenuseid uute elektriautodega. «Sel kevadsuvel hakkavad postikullerid üle Eesti saadetisi vedama 15 uue elektrirattaga,» ütles Unt. «Vok Bikes on kiire ja efektiivne ning sobib hästi meie postiteenuse osutamiseks tiheasustusega aladel. Plaanime elektrirataste kasutamist tulevikus kindlasti laiendada.» Seni on kullerid ratastega väga rahule jäänud.