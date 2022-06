Kirglik joonistaja Kristjan Lume teeb pilguga pai kõva kaanega raamatus

Kristjan Lume on rahul ja unistab juba järgmisest raamatust. See võiks ilmuda viie aasta pärast, pakub ta.

Võrumaa harrastuskunstniku Kristjan Lume (35) rõõmu on võimatu kirjeldada. See rõõm on suurem kui suur. Tema esimene raamat, mis koondab kõvade kaante vahele paremad pilapildid kogu ta senisest loomingust, on lõpuks valmis. Pealkirjaks «Pilguga pai».