Andres Reimann, Igor Ahmedov, Isabel Mari Jezierska ja Laura Vilbiks: Tudengilinn vajab taskukohast sööklat

Viimased paarkümmend aastat on Tartu ülikoolil puudunud koht, kus tudengid saaksid koos taskukohast lõunat süüa. Ülikooli raamatukogu kohvikus maksab päevapraad kuus eurot ja selle kallite hindadega paiga sihtrühm ei ole küll Tartu ülikooli tudengid. On ju teada, et iga teine tudeng maadleb rahamurega.