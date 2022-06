Mu sõbrad-tuttavad on alati imestanud, et kuidas saab inimene nii loll olla – ise Võrus sündinud ja kasvanud, aga ronis mere peale. Enne töötasin suurtel kalapüügilaevadel, peamiselt Läänemerel, kuid Nõukogude ajal ka Aafrika vetes. Aastaid tagasi oli mul paarimehega isegi oma laev ostetud. Ent siis muutus kalanduspoliitika, tulid kõiksugused püügipiirangud ja see ei tasunud ennast ära, müüsime laeva maha. Kõik see viskas kopa ette, enam ma merele ei taha.