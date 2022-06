Loodusfestivalil peeti maha vaatlusmaraton

Loodusfestivali projektijuht Kaarin Hein tõi välja, et selle aasta kava oli mitmekesine ja palju tegevusi oli suunatud just täiskasvanutele. Toimusid erinevad töötoad igale huvilisele, mõni neist populaarsem kui teine.

«Hetkel ootame veel vaatluste sisestusi andmebaasi, misjärel eksperdid need kinnitavad ja üle loevad. Täpsem arv, palju vaatlusi maratoni jooksul tehti, selgub lähiajal,» ütles maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel. Loodusvaatluste maratoni jooksul kogutud vaatlused jõuavad eElurikkuse andmeportaali, kus need on kõigile avalikult nähtavad.