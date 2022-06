GALERII ⟩ Peipsi järve suurimal saarel lokkab loodus ja surevad masinad

Püsielanikke ja külalisi saare ja mandri vahel sõidutava parvlaeva «Koidula» kapten Uno Raudsik teadis rääkida, et kunagi elas saarel suisa poolteist tuhat inimest, ent nüüd on Piirissaarel neist alles vaid umbes kakskümmend. «Aga saar on muutumas üha populaarsemaks suvituspaigaks ja koolivaheajaks tullakse peredega siia puhkama. Nüüd on siin ka üks uustulnukas, kes turistidega tegeleb,» märkis Raudsik.