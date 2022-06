Kümnevõistleja Karel Tilga läheb suvele vastu treenerita

Kahe nädala eest Gustav Sule mälestusvõistluse järel ütlesite Õhtulehele, et jalg on 95 protsenti korras. Kuidas nüüd?

Ütleksin, et nüüdseks on jalg taastunud ja olen saanud täismahus trenni teha umbes tollest ajast, kui too intervjuu oli, ligi kaks-kolm nädalat. Eks mingid asjad ikka häirivad veel, aga see on kahjuks paratamatus, et kui sporti teed, siis midagi natukene valutab. Midagi hullu ei ole.