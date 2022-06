Eeva loomiseks tuli teha 30 000 keevituspunkti

Urmas Aavik oli rõõmus, et Pallase skulptuuriosakonna lõputööna valminud «Eeva õunaga» sai kaitstud.

Eile jõudis lõpule kõrgema kunstikooli Pallas lõputööde kaitsmine. Lõpetajaid on tänavu 61. Üks neist on Urmas Aavik, kes astus hommikul esimesena komisjoni ette, et esitleda skulptuuri «Eeva õunaga». Selle valmistamiseks oli ta kasutanud terastraati ja teinud kauni eevaülikonnas naisekuju vormimisel pikaldast üksluist keevitustööd.